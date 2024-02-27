Çorum’da ölçü aleti ile diğer ölçü ve tartı aleti kullanıcılarının mağdur duruma düşmemesi için 29 Şubat 2024 tarihi mesai bitimine kadar ilgili kurum ve yetkili muayene servislerine başvurularının yapılması gerektiğine, periyodik muayene için zamanında müracaat etmeyenler hakkında daha sonra müracaat etmiş olsalar dahi, damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanma fiilinden 2024 yılı için 3.218 liradan 64.352 liraya kadar 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre idarî para cezası uygulanacağına dikkat çekildi. (Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ