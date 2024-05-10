Eğitim Bir-Sen üyesi öğretmenler dün iş bırakma eylemi yaparak hem okullara gitmedi hem de PTT önünde biraraya gelerek öğretmenlere şiddeti protesto etti. AK Parti İl Başkanı Murat Günay ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın da destek verdiği eylemde konuşan Eğitim Bir-Sen Çorum Şube Başkanı Fatih Okumuş, eğitimcilere yönelik şiddetin önlenmesi için yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini beklediklerini açıkladı.

“Eğitim çalışanlarına yönelen ve ölümle sonuçlanan saldırıların artık tahammül edilmez bir noktaya gelmiştir. Eğitim-Bir-Sen olarak bu ağır can yakan ve can alan sorunumuzu 3. sayfa haberi ve reyting malzemesi olmaktan çıkarmak için başta TBMM olmak üzere herkesi göreve çağırıyoruz” diyen Fatih Okumuş, eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarını önleyecek ve hukukî koruma sağlayacak yasal bir düzenleme istediklerini, eğitimcilerin yaşadığı şiddet olaylarının son bulması için meydanlardan seslerini yükselttiklerini, çalışma hayatının artık şiddetten arındırılmasının şart olduğunu kaydetti.



Okumuş; “Yıllardır, kanayan bir yara hâline gelen şiddet olaylarına dikkat çekiyor, tedbir alınması için yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Bu çağrımızı yıllardır yapıyoruz. Sesimize kulak verilseydi, gereken önlemler zamanında alınmış olsaydı belki de bugün başka şeyler konuşurduk. Şiddet sorununun çözülmesinde eğitimcilerin oldukça kritik bir önemi olmasına rağmen uygulanan politikalar öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın örselenmesine ve son örnekte gördüğümüz gibi cinayete kadar varan sonuçlar doğurmuştur. Şiddetin önlenmesinde önemli bir aktör olması gereken eğitim çalışanları, şiddetin mağduru haline gelmiştir. Kamuda şiddettin önlenmesi ve kamu görevlilerinin can güvenliği için TBMM'yi göreve çağırıyoruz. Ayrıca iş bırakma eylemiyle eş zamanlı olarak, 10-17 Mayıs tarihleri arasında 1 hafta boyunca sürecek dilekçe kampanyamızı da başlatmış bulunuyoruz.” şeklinde konuştu.