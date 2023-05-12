Bakan Özer, “Tüm Türkiye'de okul öncesi eğitim ile ilgili valilikler tarafından komisyonlar marifetiyle belirlenen ücretler vardı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında bu ücretlerin tamamını kaldırıyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, okul öncesi eğitim ücretleriyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Özer, yeni eğitim-öğretim yılında okul öncesi eğitim veren okullardan alınan ücretin kaldırıldığını söyledi.

Bakan Özer açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Tüm Türkiye'de okul öncesi eğitim ile ilgili valilikler tarafından komisyonlar marifetiyle belirlenen ücretler vardı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında bu ücretlerin tamamını kaldırıyoruz”