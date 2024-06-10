Prof. Dr. Necmettin Erbakan İHO’da eğitim gören öğrencilerinden oluşan okul korosu unutulmaz bir konser verdi.

Okul bahçesinde yapılan konserde solo ve koro şeklinde şarkılar ve türküler seslendirildi. Koronun şefliğini okulun müzik öğretmeni Onur Özgür yaparken; Klavye'de Emek Özgör, Elektro Gitar'da Arda Alkan, Bağlama'da Taner Karakaş, Bateri'de Baran Buyruk ve Bas Gitar'da da Gökhan Alkan görev aldı.

İzleyenleri büyüleyen konsere Milli Eğitim Şube Müdürleri Hacı Hüseyin Asar, Ömer Özdemir ve Benan Faydacı, Öğretmenevi Müdürü Şahin Özcan, Okul Müdürü Aydın Asar ile öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.



Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ