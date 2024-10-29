Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Geleneksel Türk Okçuluğu İl Temsilciliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu müsabakalarında heyecan sona erdi. Ticaret Sanayi Odası (TSO) Kapalı Fuar Alanı’nda İl Temsilcisi Erkan Teryakioğlu nezaretinde gerçekleşen müsabakalara 64 sporcu katılım sağladı.7 kategoride gerçekleşen müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu;

8-9 Yaş Minik Kızlar: 1.Elif Nida Mert.

8-9 Yaş Minik Erkekler: 1.Toprak Atar, 2.İlbey Kutay Kaya, 3.Ensar Çöplü, 4.M.Ertuğrul Dinç Arslan.

10-11 Yaş Minik Kızlar: 1.Zeynep Erva Yoldaş, 2.Yaren Baykal, 3.Erva Altıntaş, 3.Zehra Maden.

10-11 Yaş Minik Erkekler: 1.Hakan Mirza Teryakioğlu, 2.Akif Emin Karaçam, 3.Atınç Rüzgar Konukman, 4.Ömer Eymen Tercan.

12-13 Yaş Minik Kızlar: 1.Zeynep Tacın, 2.Işılay Beril Kaya, 3.Doğa İdeci, 4.Aişe Zülal Demirbaş.

12-13 Yaş Minik Erkekler: 1.Abdullah Kaan Demirkan, 2.Mehmet Ömür Ağzıkara, 3.Abdulbaki Özçiftçi, 4.Salih Tayyip Ünel.

Yıldız Kızlar: 1.Fatma Gül Akdaş, 2.Esma Ezgi Bayat, 3.Nil Doğa Özdek, 4.Türkan Boyacı.

Yıldız Erkekler: 1.Yunus Emre Karataş, 2.Şamil Uzuner.

Genç Kızlar: 1.Nazlı Ceylan.

Genç Erkekler: 1.Yiğit Musab Akbatu.

Büyük Kadınlar: 1.Esma Gül Yılmaz, 2.Özge Yalçınkaya, 3.Sevilay Teryakioğlu, 4.Ayşe Kaya

Büyük Erkekler: 1.Deniz Ural, 2.Yusuf Akça, 3.Mustafa Karaca, 4.M.Yusuf Adanır.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.