Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ortaklığında yürütülen “2023 Yılı İmalat Sanayiinin Rekabetçiliğinin Geliştirilmesi Ortak Finansman Destek Programı”na yapılan proje başvurularının teknik ve mali değerlendirme süreçleri tamamlandı. Program kapsamında Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde imalat sanayii alanında faaliyet gösteren 87 KOBİ destek almaya hak kazandı.

Ortak Finansman Desteği Programı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile KOSGEB iş birliğinde hazırlanarak, TR83 Bölgesi’ndeki KOBİ’lerin finansman ihtiyacının karşılanması ve bölgede yatırım hareketi başlatılması hedefiyle, OKA tarafından 25 Ocak 2023 tarihinde ilan edilmişti. Programın başvuru süreci 31.03.2023’te sona erdi.

193 MİLYON TL YATIRIM YAPILACAK

Program kapsamında, destek almaya hak kazanan projelerin hayata geçmesiyle birlikte Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden oluşan TR83 Bölgesi’nde yaklaşık 193 milyon TL yeni yatırım yapılacak.

Üretim ve ihracata yönelik yatırımlar, yenilenebilir enerji yatırımları ve kaynak verimliliği odaklı faaliyetler içeren projelerin uygulama süreci, sözleşme imza sürecinin tamamlanmasıyla başlayacak. (Haber Merkezi)