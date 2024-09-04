1986 yılından bu yana kültürel varlık olarak UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Hattuşa’ya ilişkin, Alan Yönetim Planı bulunmuyor. Hattuşa Alan Yönetim Planın, alana ilişkin analiz ve değerlendirmeler ile geleceğe yönelik kısa, orta ve uzun dönemli eylem önerileri ile birlikte hazırlanması hedefleniyor. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından “Kültür ve Doğa Turizminin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı” kapsamında yürütülecek Hattuşa Alan Yönetim Planı çalışmaları, yerel paydaşlarla iş birliği içerisinde sahada uygulanan mülakatlar ile başladı.

Proje teknik ekibi ilk olarak Hattuşa’ya ilişkin önceden hazırlanan yarı-yapısallaştırılmış mülakat uygulaması kapsamında Hattuşa Kazı Başkanlığı, Boğazkale Belediye Başkanlığı, Boğazkale Müze Müdürlüğü, Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü Çorum Şube Müdürlüğü, Çorum Müze Müdürlüğü yetkilileri ve uzmanları ile görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde OKA Çorum Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç ile Turizm ve Markalaşma Birimi Uzmanı Dursun Demir de katıldı.

Devam eden süreçte yürütülecek Mevcut Durum Tespiti ve Alan Analizi çalışmalarının 2024 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanırken, mevcut durum tespiti ve alan analiz çalışmalarının sonuçlarının Ocak 2025 döneminde düzenlenecek geniş katılımlı çalıştaylarda değerlendirilmesi ile alan vizyonunun belirlenmesi ayrıca ana politikaların oluşturulması hedefleniyor.

UNESCO’nun zorunlu kıldığı alan yönetim planı hazırlanmış olacak

Kültürel ve doğal miras alanlarının sürdürülebilir bir yaklaşımla korunması, tanıtımı ve değerlendirilmesi anlayışı tüm dünyada alan yönetimi ve yönetim planı kavramlarının gelişmesini sağladı. UNESCO Dünya Miras Komitesi’nin 2005 yılından itibaren Dünya Miras Listesine aday alanlar için yönetim planını zorunlu kılması da bu gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıktı.(İHA)

Editör: İHA AJANS