Oğuzlar’da 2023-2024 eğitim öğretim yılının 1. dönem karne dağıtım töreni Oğuzlar İlkokulu, Oğuzlar Cevizli BSİO’da gerçekleşti. Öğrencilerin karne heyecanına ortak olmak ve olara çeşitli uyarılarda bulunmak üzere Oğuzlar protokolü de karne dağıtım töreninde hazır bulundular.

Oğuzlar Kaymakam V Muhammed Turan, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı J. Asb.Kd.Bçvş. Murat Okur, İlçe Emniyet Amiri V. Osman Esat Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Çoçak, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hikmet Dikimen, okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı karne dağıtım töreninde protokol üyeleri sınıf sınıf dolaştı.

Kaymakam Vekili Muhammed Turan öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı. Öğrencilere tatili iyi değerlendirmelerini, çok okumalarını, dinlenmeyi ve eğlenmeyi de ihmal etmemelerini, sınava hazırlanan öğrencilere de hazır hale gelmek için düzenli çalışmalarını tavsiyesinde bulundu. “Sizler kitaplarla dost olup, severek okuyunuz. Sizlerin yetişmesinde fedakarca emek harcayan tüm öğretmenlerimizi kutluyor, hepinize iyi tatiller diliyorum” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Atcıoğlu okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilere protokol ile birlikte karnelerini dağıtarak yarıyıl tatiline çıkarttıklarını, karne notları ne olursa olsun öğrencilerin tatili hak ettiklerini, onlara yapıcı ve yaklaşımcı tavırlar içinde olunmasını bildirdi.



Belediye Başkanı Yıldırım da öğrencilere tatil hediyesi dağıttı. Karne dağıtımı sırasında öğrencilere başarı dileklerini ileten Yıldırım “Hepinizi tebrik ediyorum. Sizler geleceğimizin teminatı ülkemizin yarınlarının umutlarısınız. Bütün arkadaşlarımdan çok çalışmalarını bekliyorum. Bizlerden sonra ilçemize sizler hizmet edeceksiniz. Başarılarının devamı diliyor, iyi tatiller” diye konuştu.

Oğuzlar İlkokulu’nda yapılan karne dağıtım töreni sonrası Oğuzlar Kaymakam V Muhammed Turan, Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu ve Şube Müdürü Hikmet Dikimen ile beraber Oğuzlar Cevizli BSİO okuluna geçerek öğrencilere çeşitli hediyelerle karnelerini dağıttılar.

Oğuzlar Kaymakam V Muhammed Turan Kayı köyünde bulunan güçlendirme inşaatını gezerek incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgiler aldı.