Kargı’da Hacıhamza Şehit Hasan Bahçevan İlkokulu’nda karne töreni düzenlenerek, çocuklara karne ve belgeleri takdim edildi. Törene Kargı Kaymakamı Taha Soydaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Uluçay, Şube Müdürü Hasan Çınar, Hacıhamza Köyü Muhtarı Murat Supçin, Okul Müdürü Zehra Selin Kopa, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

On beş günlük ara tatile giren öğrencilere karneleri verilerek, iyi bir tatil geçirmeleri dileklerinde bulunuldu.

Yeni eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili, 22 Ocak Pazartesi günü başladı, 2 Şubat Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem, 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan-12 Nisan arasında yapılacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül'de başlayacak.