Oğuzlar'da ikindi saatlerinde başlayan sağanak, akşam saatlerinde şiddetini artırdı.

Ceviziyle öne çıkan ilçede sağanakla birlikte, Şaphane köyü çevresine ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

Şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Oğuzlar Belediyesine bağlı ekipler, su baskını ihbarı yapılan 5 evde tahliye çalışması yaptı.

Ekipler ayrıca, tıkanan su giderlerini temizledi.



Dodurga'da ise şiddetli yağış nedeniyle Alpagut Çayı'nın debisi yükseldi.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yağıştan olumsuz etkilenirken, caddelerdeki su birikintileri nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı.

Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şiddetli yağışların devam edeceği belirtilerek, vatandaşlar, tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.