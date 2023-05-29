Milletvekili Kaya, “Sandığa gidip demokrasimiz için oy kullanan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum, Reis kazandı” dedi.

Yüce Türk milletinin kararını yine Türkiye Yüzyılı'ndan yana kullandığını ifade eden Kaya, bu seçim sonuçlarından sonra kimsenin kaybetmediğini, aziz Türk milletinin, Türkiye’nin dolayısıyla Çorum’un kazandığını söyledi.

Oğuzhan Kaya, AK Parti’nin bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da Çorumlulara hizmeti en üst seviyede sürdüreceğini vurgulayarak, “Tekrardan büyük çoğunlukla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teveccüh gösteren Çorumlu hemşehrilerimize teşekkürü bir borç bilirim” diye konuştu.