Osmancık’ta AK Parti Belediye Başkan Adayı Emin Serdar Kurşun’ın verdiği iftar yemeğine binlerce Osmancıklının katıldığını vurgulayan Kaya, eski elbise pazarının bulunduğu alanda gerçekleşen iftar yemeğine katılan yaklaşık 5 bin kişinin Emin Serdar Kurşun'a destek verdiğini bildirdi.

AK Parti Osmancık Belediye Başkan Adayı Emin Serdar Kurşun da, 31 Mart’ta yapılacak seçimler öncesi çalışmalarını hızlandırdığını, 5 yıl sonra tekrar Osmancık Belediye Başkanlığına çok yaklaştığını vurguladı.

Her kesimden insanın teveccühünü topladıklarını belirten Emin Serdar Kurşun, Osmancık’a tekrar AK Partili bir belediye başkanının dokunacağını kaydederek, ilçenin kendileriyle birlikte içinde bulunduğu yüzyılı yakalayacağını bildirdi.

Kurşun, göreve geldiklerinde halkla iç içe, şeffaf ve hesap verilebilir belediyecilik örneğinin en güzelini sergileyeceklerini belirtirken, hemşehrilerinin istek ve önerilerini tek tek dinlediklerini sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ