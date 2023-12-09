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Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Adıyaman, Batman Diyarbakır, Kilis, Siirt ve Şırnak, illerinden oluşan Güneydoğu Anadolu Bölgesi Aday Belirleme Komisyonu’nda da görev alan AK Parti Çorum Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Oğuzhan Kaya, önceki gün AK Parti Genel Merkezi’nde Seçim İşleri Teşkilat ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılarından oluşan alt komisyon toplantısına katılarak çalışmalara başladı.

Alt Komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki üst komisyona rapor sunacak ve adaylıklarla ilgili son kararı üst komisyon verecek.