Cumhuriyet Halk Partisi’nin gençlik örgütlenmesi olan Halkçı Liseliler (Halk-Lis) siyasi gerekçelerle kadro dışı bırakılan öğretmenlere sahip çıktı.

Halk-Lis, ülke genelinde 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaparak, öğretmenlerin ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun yanında olduklarını vurguladı.

Çorum Halk-Lis Başkanı Benan Sir ve yönetimi, parti binasında basın açıklaması yaptı.

Benan Sir, “Kadro dışı bırakılan her öğretmen, bizim mücadele gerekçemizdir. Bu adaletsizliği, bu baskıyı, bu sessizlik zorlamasını yıkacak olan bu halktır, gençliktir. Özgürlüğü, adaleti ve laik, bilimsel eğitimi savunmaya devam edeceğiz. Öğretmenler yalnız değildir, öğrenciler boyun eğmeyecek” dedi.

Benan Sir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün bir kez daha görüyoruz. Düşüneni, sorgulayanı, halktan yana olanı bu düzende istemiyorlar. Öğrencisini yalnızca sınavlara değil, hayata hazırlayan, halktan, emekten, eşitlikten yana duran öğretmenler, siyasi gerekçelerle kadro dışı bırakılıyor. Bu, yalnızca öğretmenlerimize değil, hepimize, gençliğe, özgürlüğe, eşit eğitime yöneltilmiş bir saldırıdır.

Halkçı Liseliler olarak susmuyoruz, sıra arkadaşlarımızla birlikte öğretmenlerimizin yanındayız.

Bu karanlık düzen istiyor ki; öğretmen konuşmasın, öğrenci düşünmesin. Ama biz ne öğretmenlerimizi susturacağız, ne de düşünmekten vazgeçeceğiz. Kadro dışı bırakılan her öğretmen, bizim mücadele gerekçemizdir. Çünkü o öğretmenler, bizlere sadece matematiği, tarihi ya da edebiyatı değil, adaleti, direnmeyi, omurgalı yaşamayı öğretti.

Bugüne kadar sınıfında öğrencisinin arkasında duran, haksızlığa karşı susmayan her öğretmenimiz bilsin ki artık sadece meslektaşları değil, sıra arkadaşları da onların yanında.

Ve bizler, bu düzeni değiştirmeye kararlıyız.

Bu adaletsizliği, bu baskıyı, bu sessizlik zorlamasını yıkacak olan bu halktır, gençliktir.

Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun etrafında birleşerek, özgürlüğü, adaleti ve laik, bilimsel eğitimi savunacağız.

Öğretmenler yalnız değildir, öğrenciler boyun eğmeyecek.

Sıra arkadaşlarımızla birlikte öğretmenlerimizin ve halkın adayının yanındayız.”

Editör: Haber Merkezi