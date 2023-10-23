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Öğretmenlere mobbing uygulandığını savunan Türk Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Selim Aydın, okul önünde basın açıklaması yaparak, söz konusu duruma tepki gösterdi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Okullarda, bahçe giriş ve bina kapıları hariç derslik ve ders yapılan bölümler, öğretmenler odası, yönetici ve diğer çalışma/dinlenme odaları, rehberlik odası, kütüphane, spor salonu, yüzme havuzu, tuvalet-lavabo, ibadethane ve benzeri birimlerin içini görecek şekilde güvenlik kameraları yerleştirilemez’ görüşünde olduğunu kaydeden Aydın, “Öğretmenler odasına kamera takmanın, güvenlik amaçlı olmadığı, öğretmenleri kişisel takip amaçlı olduğu bellidir. Bu tavır hukuken de ahlaki olarak da kabul edilemez.

Doğrudan çalışan memurun kendisinin, diğer memurlarla ya da iş sahipleriyle ilişkisinin ve kamu hizmetinin görülmesi sırasında yaptığı her türlü haberleşmenin, çalışma alanının gözlenmesini kabul etmemiz mümkün değildir. Türk Eğitim-Sen olarak, bir çeşit mobbing olan bu uygulamanın takipçisi olacağız. Ayrıca ilimiz yetkililerine sesleniyorum, bu kurumda özel hayatın gizliliğine dokunulup dokunulmadığı, kamu esenliğinin sağlanıp sağlanmadığını ivedilikle araştırılıp gerekli işlemler yapılmalıdır. Aksi takdirde birileri öğretmenler odasını gözetlemeye devam edecektir. Özel hayat sadece kişinin özel konutu içinde veya dar çerçevede yaşanan hayattan ibaret değildir. Sınıf, öğretmenler odası, rehberlik odası, kütüphane, spor salonu, yüzme havuzu, tuvalet lavabo, ibadethane ve benzeri birimler de bu şekilde değerlendirilmiştir.

Yetkililerden bu yanlışın bir an önce düzeltilmesini bekliyor, kurumlarımızda “liyakat” esasına dayalı idareciliklerin ne derece önemli olduğunun altını bir kez daha çiziyoruz” dedi.