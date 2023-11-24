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24 Kasım 1981 tarihinden beri Öğretmenler Günü olarak kutlanan 24 Kasım nedeniyle Devlet Tiyatrosu Salonu’nda bir program düzenlendi.

Hasanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından organize edilen program, saygı duruşunda bulunulması ve devamında İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.



Günün anlam ve önemine ilişkin bir açış konuşması yapan Okul Müdürü Mustafa Güneysu, bireylerin toplum ve dünyadaki değişime ve gelişmelere ayak uydurabilecek ve katkıda bulunabilecek bir biçimde yetiştirilmeleri gerektiğini belirterek, “Bu da eğitim sisteminin en önemli paydaşı öğretmenle sağlanabilir. Her toplum için öğretmen ve öğretmenlik mesleği çok önemli bir konuma sahiptir” dedi.

Güneysu’nun ardından emekli öğretmenler adına konuşan Ahmet Genç ise, öğretmenliğin insanlık tarihinin en önemli ve ölümsüz mesleği olduğunu söyledi.



Öğretmenliğin, her şeyden önce bir ideal, gaye ve hizmet mesleği olduğunu belirten Genç, “Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet henüz millet adını almak kabiliyetini kazanmamıştır. Ona basit bir kitle denir, millet denemez. Bir kitle millet olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır” dedi.



Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ise yaptığı konuşmada geleceğin öğretmenlerin ellerinde şekilleneceğini söyledi.

Mesleğe yeni giren öğretmenlerin temsili yemin töreninin ardından yıl içinde emekli olan Ahmet Genç, Cengiz Kılınç, Mehmet Ali Köseoğlu, Nuri Başar, Secaattin Doğan, Nuriye Köşkerler, Ayfer Emir ve Derya Aybaş’a hizmet şeref belgesi verildi.

Kutlama programı 24 Kasım Öğretmenler Günü Oratoryosu ile sona erdi. Programa CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Vali Yardımcıları Tamer Orhan ve Erdoğan Kanyılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Naim Çetinkaya, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.