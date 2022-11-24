24 Kasım 1981 tarihinden beri Öğretmenler Günü olarak kutlanan 24 Kasım nedeniyle bugün ilk tören saat 10.00’da Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilecek. İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Maarif Müfettişleri Koordinatörü ve Yardımcısı, öğretmenler ve emekli öğretmenlerin katılımı ile yapılacak törende Atatürk Anıtı’na çelenk sunacak.

Başöğretmen Atatürk, şehit öğretmenler ve ebediyete intikal eden öğretmenler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile buradaki tören sona erecek. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı ise saat 10.20’de Devlet Tiyatro Salonu’nda sergi açılışı ile başlayacak. Daha sonra salon programına geçilecek. Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayacak programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından mesleğe yeni giren öğretmenlerin yemin töreni yapılacak. Yıl içinde emekli olanlara hizmet şeref belgesi verilmesi ile devam edecek kutlama programında ödül töreninin ardından ise müzik dinletisi yer alacak.

Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından saat 13.30’da AHL Park AVM’de sergi açılacak.

(Volkan SINAYUÇ)

