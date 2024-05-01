OSB Toplantı Salonu’nda Vali Dağlı yönetimindeki toplantıya Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Özden Özgür Yalçın, OSB Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyeti üyeleri katıldı. Toplantıda, Çorum OSB'deki imar, parselasyon ve altyapı çalışmaları ile ilgili konular görüşüldü.

Öte yandan toplantının ardından ilimizde faaliyet gösteren sanayicilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere gümrük hizmetlerinin arttırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar ile ilgili de ayrı bir toplantı yapıldı.

Editör: Haber Merkezi