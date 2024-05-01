DİSK, TÜRK-İŞ, KESK ve Birleşik Kamu-İş tarafından oluşturulan 1 Mayıs Tertip Komitesi’nce düzenlenen 1 Mayıs mitingi renkli görüntülere sahne oldu.

Çalışanların aileleriyle birlikte katıldığı mitingde, ekonomik ve sosyal haklarla ilgili sloganlar atılırken, mitingin ardından hep birlikte halaylar çekildi.

Eğitim Sen Müzik Topluluğu’nun birbirinden güzel türküleri eşliğinde halay çeken emekçilere CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ile CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz da eşlik etti.

Editör: HABER MERKEZİ