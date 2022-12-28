Yakalandığı amansız hastalık nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Kaan Gül, önceki akşam 23.30 sıralarında yapılan tüm müdahalelere karşı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İngilizce Öğretmeni Nihan Gül'ün eşi, İpek ve Melisa Gül'ün babaları, emekli öğretmen Nevin Gül ile Hitit Üniversitesi'nden emekli öğretim üyesi İsmail Hakkı Gül'ün oğlu, Kutluhan Gül'ün kardeşi, Çorum Belediyesi'nden emekli Yaşar Göçmen ve Aynur Göçmen'in damadı olan Kaan Gül'ün cenazesi ikindi namazının ardından Akşemseddin Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar'da toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Ömür SOYTEMİZ)

