Minik öğrencilerin Çorum Belediyesi Sanat Galerisi’nde açtığı sergide değişik resim tekniklerinde yapılmış 270 resim sergilendi.

Alper Türkyılmaz Çocuk Sanat Atölyesi’nde Başöğretmen Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Alper Türkyılmaz’dan ders alan öğrencilerin resimleri büyük beğeni topladı.

Serginin açılışında konuşan Alper Türkyılmaz, sanata ve sanatçılara ciddi anlamda desteğini sunan Çorum Belediyesi’ne ve sergi açılışında bulunarak desteklerini sunan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’a teşekkür etti.

Editör: SELDA FINDIK