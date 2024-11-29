Osmancık Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Sungurlu Sunguroğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonlarında gerçekleştirilen seminerlere ilgili kurum temsilcileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Toplantılarda; KOSGEB desteklerinden nasıl faydalanabilecekleri, başvuru şartları, gerekli belgeler ve değerlendirme süreci hakkında ayrıntılı bilgiler verildi. Ayrıca, vergi ve sosyal güvenlik işlemleri de ele alındı. Finansman kaynakları, iş kurma süreçleri ve başarılı girişimcilerin hikâyeleriyle ilgili bilgiler de aktarıldı.

Öğrenciler, etkinlik sonunda düzenlenen soru-cevap bölümünde merak ettikleri konuları kurum yetkililerine sorarak daha fazla bilgi edinme fırsatı buldu. Bu eğitim, öğrencilerin iş fikirlerini hayata geçirmeleri ve sürdürülebilir işletmeler kurmaları açısından önemli bir adım oldu.

Editör: Haber Merkezi