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İl Başkanı Ümit Er, 22. Dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu ve partililerin de katılımıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Anar, ekonomik krizin en çok dar gelirli aileleri ve o ailelerin çocuklarını vurduğunu belirterek, “Bu da çocukların sağlıklı, dengeli beslenmesini engelledi. Çocuklarda yetersiz beslenme yaygınlaştı. Araştırmalara göre Türkiye'de 5 yaş altı çocukların bodurluk oranı yüzde 10'lara kadar yükseldi. Üstelik bu sayılar her geçen gün artıyor” dedi.

Çocuklar açlık kıskacına hapsolmuşken, AKP’nin çocukların bir öğün yemeğine dahi göz diktiğini kaydeden Anar, açıklamanın devamında şunları dile getirdi:

“Seçim öncesinde, okullarda ‘1 öğün ücretsiz yemek’ verdiği öğrenci sayısını 5 milyona çıkaracağını vadeden tek adam iktidarı, okul öncesi ve yatılı okullarda verdiği ücretsiz öğünü kesti. 1 milyon 400 bin öğrenciyi tek öğün doyurmak bile gözlerine battı. Deprem bölgesi hariç tutularak ücretsiz öğün kaldırıldı. Hem de bir genelge ile. Zaten yetersiz olan bu uygulama hangi gerekçe ile kaldırıldı? Tasarruf için mi? Tasarruf yapacaksınız, Saray harcamalarından yapın. Cumhurbaşkanlığı bütçesi yüzde 100 artırılarak 10 milyar 877 milyon liraya ulaştı. Küçücük çocukların boğazından tasarruf yapana kadar şaşalı hayatlarınızdan tasarruf yapın. Bu çocuklar hepimizin. Buradan AKP’ye oy veren kadınlara sesleniyoruz: senin çocuğunu aç bırakan partiye oy vermeye devam edecek misin?

Bu çocuklar hepimizin çocukları. Okulda ücretsiz öğün acil ihtiyaçtır ve bu konu derhal çözülmelidir.”