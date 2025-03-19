CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Ekrem İmamoğlu ile yanyana bir fotoğrafını paylaşarak önce diplomanın iptaline ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Tahtasız paylaşımında; “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu'nun 35 yıl önce aldığı diplomasının iptal edilmesi tam anlamıyla bir "akıl ve hukuk" tutulmasıdır. Sn. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı yürüyüşünün önünü kesmek isteyen iktidarın talimatı ile alınmış siyasi bir karardır. İktidar için korkunun ecele faydası yoktur. Sn. Ekrem İmamoğlu önce üyelerimizin sonrasında da halkımızın takdiri ile Cumhurbaşkanı seçilecek ve bu Saray düzenine son verecektir” görüşüne yer verdi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR

Mehmet Tahtasız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’na gözaltı kararı verilmesinden sonra da bir paylaşımda bulunarak şunları söyledi: “Terörist başı Abdullah Öcalan’ı dışarı çıkarmaya çalışanlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu’nu sabaha karşı yapılan bir operasyonla göz altına alıyor!Tüm dünya tek adam rejiminin yarattığı hukuksuzluk düzenini izliyor. Milletimiz müsterih olsun bu hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz, tek adam rejimine teslim olmayacağız.Korkudan sabaha karşı Ekrem İmamoğlu’nun evini basanlar, bastıranlar, talimat alanlar, talimat verenler şunu iyi bilsin ki Yüce Türk Milleti Cumhurbaşkanı adayımız Sn. Ekrem İmamoğlu’nu bağrına basacaktır! Ve onu 13’ncü Cumhurbaşkanımız yapacaktır”