Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,65, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,68 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 72,45 olarak gerçekleşti.

Enflasyon rakamlarıyla birlikte Ocak ayında fiyatı artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre, fiyatı en çok artan ürün yüzde 70,61 ile başka yerde sınıflandırılmayan diğer hizmetler oldu. Fiyatı artan diğer ürünler sırasıyla şöyle: Temel hastane hizmetleri yüzde 27,46, taksi ile şehiriçi yolcu taşımacılığı yüzde 23,83, sağlık sigortası yüzde 23,42, diğer kültür hizmetleri yüzde 22,12, dişçilik ücreti yüzde 21,75, dana eti yüzde 20,36, demiryolu ile şehiriçi yolcu taşımacılığı yüzde 18,38, ilaçlar yüzde 17,96.

Fiyatı azalan ürünler ise sırasıyla şöyle: "Şehir gazı ve doğalgaz yüzde 6,55, çocuk giyim yüzde 4,64, patates ve bazı yumru bitkiler yüzde 3,03, kadın giyim yüzde 2,54, şeker yüzde 1,64, yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler yüzde 1,03, erkek giyim yüzde 0,94, diğer katı ve sıvı yağlar yüzde 0,46, margarin yüzde 0,22."

(İHA)

