AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Yıldırım Külcü’nün açıklamalarına yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. Alar, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Çorum ziyareti kapsamında gerçekleştirilen programlara köy muhtarlarının davet edilmediği yönündeki eleştiriler üzerine açıklama yaptı.

Alar, 6 Haziran 2026 tarihinde AK Parti Çorum İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı’nın teşkilat çalışmalarına yönelik iç programlardan biri olduğunu ifade ederek, “Sayın İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi’nin de davetimiz üzerine iştirak ettiği bu toplantıya yalnızca parti teşkilatımızın ilgili kademelerinde görev yapan mensuplarımız davet edilmiştir” dedi.

Danışma meclisi toplantılarının amacına da değinen Alar, bu toplantıların teşkilat çalışmalarının değerlendirilmesi, kademeler arası koordinasyonun güçlendirilmesi, hizmetlerin gözden geçirilmesi ve çözüm önerilerinin istişare edilmesi amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Bu nedenle söz konusu toplantıların kamuya açık olmadığını ve katılımın parti usul ve esaslarına göre belirlendiğini vurguladı.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ

Toplantının Ticaret ve Sanayi Odası salonunda gerçekleştirildiğini hatırlatan Alar, programın yalnızca teşkilat mensuplarına yönelik planlandığını ifade ederek, “Dolayısıyla köy ve mahalle muhtarlarımız bu programa davet edilmemiştir. Bununla birlikte sosyal medya duyurularını görerek toplantıya katılım sağlayan muhtarlarımız da olmuştur” açıklamasında bulundu.Muhtarların önemine de dikkat çeken Alar, köy ve mahalle muhtarlarının devlet ile vatandaş arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirtti. AK Parti olarak kırsal kalkınma, altyapı ve vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesini öncelikli hedefler arasında gördüklerini ifade eden Alar, muhtarların görüş ve önerilerinin her zaman yol gösterici olduğunu kaydetti.Alar açıklamasının sonunda, muhtarların toplantıya davet edilmemesinin önemsenmedikleri anlamına gelmediğini belirterek, “Bahse konu programın tamamen teşkilat içi bir faaliyet olması nedeniyle katılım sınırlı tutulmuştur. Muhtarlarımızla ve kırsalda yaşayan vatandaşlarımızla olan güçlü iletişimimiz bundan sonra da devam edecektir” ifadelerini kullandı.