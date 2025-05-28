Nurten – Yavuz çiftinin nikah törenleri, Çorum Belediyesi nikah salonunda gerçekleştirildi. Genç çiftin nikah şahitliğini ise; Serap Bayraktar, Ahu Polat ile İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız yaptı.

ANLAMLI DAVRANIŞ

Nurten – Yavuz çifti, nikah törenine katılan davetlilere; bu dünyayı birlikte paylaştığımız can dostlarımıza dağıtılmak üzere kedi ve köpek maması hediye etti. Üzerinde; “Bugün bizim en mutlu günümüz. Minik dostlarımız da unutulmasın istedik. Bu mama, bir patili dosta mutluluk olsun” yazısının bulunduğu kedi ve köpek mamaları, katılımcılara hediye edilirken, genç çiftin davranışı takdirle karşılandı.

Nikah törenine; 2023 Milletvekili Genel Seçimlerinde Millet İttifakı Çorum Milletvekili Adayı Bekir Özsaçmacı, parti yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Editör: SELDA FINDIK