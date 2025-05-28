Enerji Kentleri Birliği’nin Sandıklı programı kapsamında, Sandıklı Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen “Jeotermal Enerjide Sandıklı Örneği” Paneli, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Programa; Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve Enerji Kentleri Birliği Başkanı Mehmet Sekmen, Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş, Belediye Başkan Yardımcısı Muhammet Keleş, Belediye Meclis Üyesi Rifat Özbunar, birlik üyesi belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı.

Toplantıya Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere ilimizden bazı ilçelerin belediye başkanları ile birlik üyeleri iştirak etti. Toplantıda Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de Enerji Kentler Birliği'nin Plan ve Bütçe Komisyonu'na asil üye olarak seçildi. Gelgör, yeni görevinin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunarak: “Bu önemli görevle birlikte, ilçemizi ve belediyemizi her platformda en iyi şekilde temsil etmeye, şehrimizin sesi olmaya devam ediyoruz. Hayırlı olmasını diliyor, destek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çorum Belediye Başkanı Aşgın da toplantı ile ilgili yaptığı paylaşımda: “Yenilenebilir enerjiyi enerji gereksinimi olan her alana entegre ederek güvenli bir gelecek kurmayı hedefleyen Enerji Kentleri Birliği'mizin Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'ndaydık. Birlik Başkanımız Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ve Türkiye'nin dört bir yanından hepsi birbirinden belediye başkanlarımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” görüşüne yer verdi.

Birlik Başkanı Sekmen de konuşmasında, yenilenebilir enerji yatırımlarının şehirlerin geleceği için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından teknik oturumlara geçildi. Panel sonunda, katkılarından dolayı konuşmacılara Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş tarafından ilçeye özgü “Anı Tabağı” hediye edildi.

Editör: Haber Merkezi