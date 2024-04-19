İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 2024 yılı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-ALES/1) 21 Nisan 2024 Pazar günü gerçekleştirileceği hatırlatıldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada sınava katılacak öğrencilerden, kayıp veya değiştirme nedeniyle Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne başvuranlara fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu "Türkiye Cumhuriyeti Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenebilmesi için 21 Nisan 2024 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nün açık tutulacağı da dile getirildi.

(Sefer ATAY)

Editör: HABER MERKEZİ