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Dünyanın en prestijli ödülü olan 2023 Nobel Ödülleri’nin kimya alanındaki yeni sahipleri belli oldu. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi Genel Sekreteri Hans Ellegren, İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen basın toplantısında ödülün sahiplerini duyurdu. Ellegren, kimya ödülünün "kuantum noktalarının keşfi ve sentezi" dolayısıyla Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Profesörü Moungi G. Bawendi, Columbia Üniversitesi Fahri Profesörü Louis E. Brus ve New York merkezli Nanocrystals Technology’de çalışan Alexei I. Ekimov'a verildiğini söyledi.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından "nanoteknolojinin en küçük bileşenleri" olarak tanımlanan kuantum noktaları, LED ışıklarda, televizyon ekranlarında ve kanserli dokuyu temizlerken cerrahlar tarafından kullanılabilecek.

Yaklaşık 1 milyon dolar miktarındaki Nobel ödülü, her yıl Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından 1896'da hayatını kaybeden Alfred Nobel'in mirasından veriliyor.