Çorum Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürütürken Amasya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü görevine atanan Niyazi Kızılırmak, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal’a veda ziyareti yaptı.

Kızılırmak ilk olarak Belediye Başkanı Aşgın’ı ziyaret ederek veda etti. Başkan Aşgın, ilimize hizmetleri için teşekkür ettiği Niyazi Kızılırmak’a yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Niyazi Kızılırmak daha sonra ise Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret etti. TSO Yönetim Kurulu Üyeleri Doğan Keskin ile Muharrem Sarıaslan’ın da hazır bulunduğu ziyarette Başaranhıncal, Kızılırmak’ı kutlayarak yeni görevinde başarı diledi.

Editör: Haber Merkezi