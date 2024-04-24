23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 104. yılı Bursa’da coşkuyla kutlandı. İlk olarak Altıparmak Caddesi’nde Bursalılardan büyük ilgi gören kortej yürüyüşü başladı. Hemen ardından Merinos Parkı’nda çocuk sahnesi kurulan şenlik alanında, çocuklar doyasıya eğlenme fırsatı yakaladı. Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara özel, minik adımlar koşusu, Bursa yöresel çocuk halk dansları gösterisi, cimnastik gösterisi, bilim ve bubble show, çocuk halk dansları potpuri ekibi, kick-boks gösterisi, sihirbaz gösteri, DJ çocuk şarkıları ile tam bir bayram havası esti. Akşam saatlerinde ise Nil Karaibrahimgil konseri ile bayram taçlandı.

Birbirinden güzel şarkılarıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu taçlandıran Nil Karaibrahimgil, sevilen şarkılarını bu kez Bursalı çocuklar için söyledi. ‘Burası İstanbul’, ‘Pırlanta’, ‘Hadi İnşallah’, ‘Hakkında Her Şeyi Duymak İstiyorum’ isimli şarkılarını çocuklarla birlikte seslendiren Nil Karaibrahimgil, müzik şöleni yaşattı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, konser sırasında sahneye çıkarak ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil’e çiçek takdim etti. Dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Başkan Bozbey, “Gülümseyen yüzleriyle bugün burada bir araya gelen sevgili çocuklar, bugün sizin bayramınız. Doyasıya eğlenmek hakkınız. Cumhuriyetimizin ve millî egemenliğimizin mimarı olan şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Tüm çocuklar aynı dilde gülümser diyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nızı kutluyorum’’ dedi.

Merinos Parkı’na kurulan şenlik alanına bayram heyecanını yaşamaya gelen çocuklar ise bayramı dolu dolu yaşadıkları için mutlu olduklarını ifade etti. Çocuklar gün boyunca çeşitli etkinliklere katılarak keyifli vakit geçirdiklerini ve mutlu olduklarını vurguladı. Güzel bir gün geçirdiklerini söyleyen Bursalı minikler, 'Keşke her gün çocuk bayramı olsa' dedi. Çocukları ile birlikte şenliğe eğlenmeye gelen aileler keyifli bir gün geçirdiklerini söyleyerek etkinliği düzenleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür etti.

Editör: İHA AJANS