*** Nermin-Yalçın Özkeskin çiftinin sahibi oldukları, ilimizde cimnastik sporunu zirveye taşıyan Nermin Hoca Cimnastik Akademi, yoğun bir çalışma döneminin ardından gelen üstün başarıların haklı gururunu yaşıyor.

*** 2023-2024 Okullar Arası Cimnastik Yarışmaları, Atatürk Spor Salonu’nda sporseverlerin ve anne-babaların yoğun ilgisi altında, minik ve yıldız cimnastikçilerin heyecanlı çekişmelerine sahne oldu.

*** Nermin Hoca Akademi’nin yarışmalarda elde ettiği dereceler şöyle sıralanıyor:

*** Minik B kız takımlarda il birinciliği ve il üçüncülüğü. Minik B kız bireyselde; il birincisi Nisa Şabanoğlu, ikinci Defne Gül, üçüncü Öykü Yıldırım, döndüncü Deniz Denizoğlu. Minik B erkek bireyselde; il üçüncüsü Cemal Ekin Bakar.

*** Yıldız kızlar takım il birinciliği. Yıldız kızlar bireyselde, il birincisi Duru Özçiftçi, ikinci Nehir Beliz Kuzu. Minik B bireysel kız il birincisi Deniz Sivrikaya.

Yıldız Kız Bireyselde İl Birincisi Duru Özçiftçi (Pınar Koleji), İl İkincisi Nehir Beliz Kuzu (Pınar Koleji)…

Minik B Erkek Bireyselde İl Üçüncüsü Cemal Ersin Bakar (TED Koleji).

Minik B Kız Takım İl Birincisi Şehit Onur Bakbak İlkokulu…Defne Gül, Selinay Bilal, Günce Bayar.

Minik B Kız Bireysel İl Birincisi Nisa Şabanoğlu (Pınar Koleji), İl İkincisi Defne Gül (Şehit Onur Bakbak),İl Üçüncüsü Öykü Yıldırım (Bahçelievler İlkokulu), İl Dördüncüsü Deniz Denizoğlu (Bilgi Koleji).

Minik B C Kategorisi İl Birincisi Deniz Sivrikaya.

Küçük Kızlar Bireysel İl Birincisi Nilüfer Yıldırım (Pınar Koleji), İl Üçüncüsü Lina Sezer (Salim Akaydın Ortaokulu), İl Dördüncüsü Derin Keçeli (Bilgi Koleji)

Minik A C Kategorisi İl Birincisi Zeynep Ada Yalçın (FSM), İl İkincisi Elif Keser (FSM).

Minik A Erkek Bireysel İl Birincisi Rüzgar Özkeskin (Ada Koleji), İl Üçüncüsü Can Çağan Kısa (TED Koleji).

Minik A Kız Takım İl Dördüncüsü Lara Çilingir ve Elif Uysal.

Minik B Takım İl İkincisi Öykü Yıldırım (Bahçelievler İlkokulu), Minik B Takım İl Dördüncüsü Asya Çevrim (FSM).

Minik A İl İkincisi Ada Lina Bilik (Ada Koleji), Irmak Gönüllü (Ada Koleji).

Yıldız Kızlar Takım İl Birincisi Duru Özçiftçi (Pınar Koleji), Nehir Beliz Kuzu (Pınar Koleji).