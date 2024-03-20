Suriye uyruklu Hafedh Emnaha H.'nin 19 MA 0666 plakalı 3 tekerlekli elektrikli motosiklet ile ögrenci taşıdığı ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Kale Mahallesi Ata Sokak üzerinde durdurulan Hafedh Emnaha H.'ye, Karayolları Trafik Kanunun'un trafik güvenliğiyle ilgili diğer yasak ve yükümlülüklere uymamak ve araçları araç tescil belgesinde belirtilen maksadı dışında kullanmak ve sürülmesine izin vermek maddelerinden 13 bin 568 lira idari para cezası uygulandı.

Trafikten men edilen elektrikli motosiklet çekici yardımı ile otoparka çekildi.