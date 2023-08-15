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ÇESOB’ta düzenlenen Mevlid-i Şerife; Vali Mustafa Çiftçi, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, Sağlık İl Müdürü Dr. Ömer Sobacı, İş-Kur İl Müdürü Levent Tuzcu, SGK İl Müdürü Ömer Tök, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Abdullah Longa, Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Halk Bankası Bölge Müdürü Alparslan Cengiz, Halkbank Sanayi Şube Müdürü Fatih Kızıltepe, Çorum önceki dönem Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, PANKOBİRLİK Başkanı Ahmet Pehlivan, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu üyesi Muharrem Sarıaslan, Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikçi, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi yönetici ve personelleri, Par Plastik Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Yaşar, MOLERON Yönetim Kurulu Başkanı Ali Karabacak, ÇESOB Yönetim Kurulu üyeleri, İl ve İlçe Esnaf Odası Başkanları, Birlik personelleri, mahalle muhtarları, Gür ailesinin yakın akraba ve dostları ile çok sayıda esnaf ve vatandaş katıldı.

Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan Mevlid-i Şerif daha sonra ÇESOB Başkanı Recep Gür’ün merhume eşi Neriman Gür’ün ruhuna okunan dualar ile sona erdi.