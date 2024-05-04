Bölgeye giden turistler araçları ile zirveye kadar çıkarak geri kalan yolu ise doğa yürüyüşü yaparak tamamlıyor. Turistler, yaklaşık 5 saatlik yolu yürüyerek göl kenarında kurdukları çadırlarla doğayla iç içe yaşamanın keyfini çıkarıyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası, doğal güzellikleri, eşsiz manzarası ve zengin biyoçeşitliliğiyle yılın her döneminde doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Doğa, vahşi yaşam ve uzay fotoğrafları çeken Bitlis Eren Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen de beraberindekilerle yaklaşık 4 saat yürüyerek Nemrut Kalderası'na ulaştı.

Alandaki ziyaretçileri ve kamp yapan 2 Fransız turist ile kalderayı görüntüleyen Önen, "Mayıs ayının başındayız ancak pek çok yerde kar var. Buna rağmen yerli ve yabancı turistler yürüyerek de olsa bölgenin güzelliklerine tanıklık ediyor. Burası harika bir yer" dedi.

Editör: İHA AJANS