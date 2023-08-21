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“Mutlu Çocuklar Mutlu Yarınlar” projesi kapsamında Nefes Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı öncesinde 150 öğrenciye kırtasiye ve kıyafet desteğinde bulundu.

Dernek üyeleri ve gönüllüleri tarafından gerçekleştirilen faaliyette önceden tespit edilen her yaş grubundan öğrencilerin temel kırtasiye malzemeleri ve okul kıyafeti ihtiyaçları büyük bir titizlikle hazırlanarak teslim edildi.

Nefes Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erhan Avcı, maddi durumu yetersiz olan ailelerin çocuklarına temel kırtasiye malzemelerini ulaştırmak, eğitim ve öğretimlerine destek olmak için hayata geçirdikleri Mutlu Çocuklar Mutlu Yarınlar Projesi kapsamında 150 öğrenciye destek olduklarını ifade etti.

Okul çantası, beslenme çantası, kalemlik, suluk, kuru boya, sulu boya, pastel boya, keçeli boya, kalem, uç, silgi, kalemtraş, resim defteri ve defter grubundan oluşan kırtasiye seti ile öğrencilerin ihtiyacına göre okul formalarının da dernek ve gönüllüleri tarafından temin edildiğinden bahseden Avcı, dernek olarak her zaman ihtiyaç sahibi ailelerin yükünü hafifletmeyi amaçladıklarının altını çizdi.

Çocuklara yatırım yapmanın, geleceğe yatırım yapmak olduğunu vurgulayan Avcı, “Öğrencilerimiz için Nefes Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak üzerimize düşeni en iyi şekilde yapma yönünde özverili bir gayretin içerisindeyiz. Her şey gençlerimiz ve öğrencilerimiz için. Kent merkezinde ve çoğu ilçemizde çok sayıda çocuğumuzun mutluluğuna ortak olmanın sevincini yaşıyoruz. Proje kapsamında ilk etapta 150 öğrencimize destek olduk. İlerleyen günlerde bu sayıyı artırmayı planlıyoruz. ” diye konuştu.

Avcı, son olarak projenin hayata geçmesinde emeği olan dernek üyelerine ve gönüllülerine teşekkür etti.