Çok sık dillendirdiğim bir konu var.

Yine dillendiriyorum.

Ulu Önder’imiz çok değil bir 10 yıl daha yaşasa idi; bugün uzayda koloni kurma çalışmaları yapan ülkeler arasında, Türkiye de olurdu.

Bu bir kehanet değil, abartı değil.

Gerçek.

Tarihsel bir gerçek.

Nedir bana bunu söyleten tarihsel gerçek(ler)?

Şunlar…

Ulu Önder’imizin ölümünden sonra O’nun yeteneklerine, birikimlerine ve dünya görüşüne sahip olmayan ardılları, örneğin İsmet İnönü ve Adnan Menderes; O’nun yaptıkları her bir şeyi tersyüz edip, berbat ederek, bugünlerin zeminini hazırlamışlardır.

Yani?

Yani genç Türkiye Cumhuriyeti’nde en büyük ve ilk büyük tarihi yanlış; ülke olarak henüz istenen eğitim düzeyine erişilmediği biline biline (hiç gereği yokken) ZAMANINDAN ÇOK ÖNCE, ÜLKEYİ, ÇOK PARTİLİ SİSTEME GEÇİREN İSMET İNÖNÜ yapmıştır.

Bu hata Adnan Menderes’i iktidara taşımış; Adnan Menderes İktidarı da ülkeyi, tekrar gerici Osmanlı’nın durumuna düşürmüştür.

O günden beri de ülke iktidarını, “seçme becerisi ve kültürü olmayan seçmen güruhu, Demokrat Parti’yi iktidara taşıdığı gibi, benzeri siyasetçileri (!) iktidara taşıyıp, ülkenin önünü tıkamıştır.

Ülke, Demokrat Parti iktidarıyla birlikte, o günlerden başlayarak gerileme dönemine girmiş; bugünlerin temeli, o günlerde Menderes İktidarı Dönemi’nde atılmıştır.

Bilinçli ya da bilinçsiz, bu gerçek hep göz ardı ediliyor.

Dini, her fırsatta siyasete alet eden Demokrat Parti’nin, iktidara gelmesiyle birlikte yaşanan ve yaşatılan icraatları ana hatları itibariyle aşağıda özetledim.

Kararı siz verin.

Yalnız kararı vermeden önce Demokrat Partisi’nin gerici şu faaliyetlerini de göz önünde bulundurun.

* 16 Haziran 1950: DP iktidarının ilk icraatı, Türkçe okunan ezanın tekrar Arapça okunmasını sağladı.

* 5 Temmuz 1950: Radyodan, dini program yayın yasağı kaldırıldı.

* 3 Aralık 1950: Arap harfleriyle eğitim yapan dershanelere izin verildi.

* 8 Ağustos 1951: Hükümet, Halk Evleri’ne el koydu.

* 9 Ekim 1951: Devlet iç borçları 2 milyar 565 milyon liraya yükseldi.

* 4 Kasım 1951: İlkokulların ders programlarına, din dersi konuldu.

* 5 Haziran 1952: Lozan Antlaşmasına göre Fener Rum Patrikhanesi’nin başındaki kişinin Türk vatandaşı olması gerekir. Bu ilke ilk kez ABD’den uçakla gönderilen Athenagoras’ın Türkiye’ye sokulması ile ihlal edildi. Başbakan Menderes Athenagoras’ı ziyaret etti.

* 20 Haziran 1952: Marshall Yardımlarıyla, (iyiden iyiye) Amerika’nın güdümüne giren Menderes İktidarı tarafından, Amerika’nın telkinleri doğrultusunda KAYSERİ UÇAK FABRİKASI KAPATILDI.

* 8 Ekim 1952: Balıkesir’e giden CHP lideri İnönü’yü Vali kent dışında karşılayarak, kente girmemesini, girerse olaylar çıkabileceğini ve kendisinin sorumluluk almayacağını belirtti. İnönü gezisinden vazgeçti.

* 24 Aralık 1952: Anayasada bulunan TÜRKÇE SÖZCÜKLER YERİNE ARAPÇA ve FARSÇA SÖZCÜKLER KULLANILDI. Bakanlık yerine Vekalet kullanılmaya başlandı. Genelkurmay Başkanlığı’nın adı “Erkan-ı Harbiye-yi Umumi Reisliği” şeklinde değiştirildi. )

* 21 Ocak 1953: Petrollerimizin işletilmesiyle ilgili ilk anlaşma bir ABD şirketiyle yapıldı.

* 21 Temmuz 1953: Profesörlerin politika ile uğraşmalarını yasaklayan kanun kabul edildi.

* 27 Ocak 1954: (Amerika’nın telkinleriyle) KÖY ENSTİTÜLERİ KAPATILDI.

* 07 Mart 1954: Petrol işletmeciliğini yabancı sermayeye açan ve MaxBall adlı bir yabancının hazırladığı Petrol Yasası Meclis’te kabul edildi.

* 08 Mart 1954: Basını sıkı kontrol altına alan ve basın suçlarına yönelik cezaları yükselten Basın Kanunu kabul edildi. Hakaret suçuyla yargılananlara iddialarını mahkemede ispat hakkı tanınması isteği reddedildi.

* 02 Mayıs 1954: GENEL SEÇİMLER YAPILDI. ( Oyların %57,6’sını alan Demokrat Parti 503 sandalye kazanırken, %35,4 oy alan CHP sadece 31 milletvekili çıkarabildi.)

* 30 Mayıs 1954: Osman Bölükbaşı’nı seçen Kırşehir, ceza olarak il olmaktan çıkarılıp ilçe yapıldı.

* 14 Haziran 1954: Seçimlerde CHP’ye oy veren Malatya, ceza amacıyla bölünerek Adıyaman ili kuruldu.

* 21 Haziran 1954: Demokrat Parti kendi kadrolarını kurmak için devlette tasfiyeye yöneldi.

* 23 Eylül 1954: Hüseyin Cahit Yalçın, Cemal Sağlam, İbrahim Cüceoğlu hapis cezası aldılar.

* 01 Aralık 1954: Hüseyin Cahit Yalçın, Hükümete hakaret ettiği gerekçesiyle. 26 ay hapse mahkûm edildi ve 79 yaşında hapse girdi.

* 08 Nisan 1955: Döviz bulunamadığı için kahve ithalatı yapılamadı. İstanbul’da hane başına 100 gram kahve dağıtımına başlandı. Kahve alanlar, muhtarların hazırladığı listeleri imzaladı.

* 20 Mayıs 1955: Akis Dergisi Yazı İşleri Müdürü Cüneyt Arcayürek tutuklandı.

* 23 Haziran 1955: Hükümete muhalif Akis Dergisi’nin Yazı İşleri Müdürü Cüneyt Arcayürek “Hükümetin nüfuzunu kıracak neşriyat yapması ve bu suçu işlemekte devam etmesi ihtimalinin bulunması” gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

* 20 Temmuz 1955: Polis CHP Isparta İl Kongresini dağıttı. Kasım Gülek kürsüden indirildi.

* 05 Ağustos 1955: Karadeniz gezisine çıkmış olan CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek, Sinop’ta tutuklanarak İstanbul’a getirildi ve bir gün hapiste kaldı.

* 05 Eylül 1955: Ekspres Gazetesi’nde Atatürk’ün Selanik’teki evine bomba atıldığı haberi yayınlandı.

06 Eylül 1955 Atatürk’ün evine bomba atıldığı haberi üzerine, çok önceden planlanan gösteriler, kısa zamanda Rum vatandaşların işyeri ve evlerine yönelik yağmaya dönüştü.

* 07 Eylül 1955: Hükümet bu olayları muhaliflerinin üzerine yıkmak, onlardan da kurtulmak amacıyla; “olayları komünistler tezgahladı” söylemini ileri sürdü. İdam talebiyle yargılanması öngörülen kişiler arasında Aziz Nesin, Kemal Tahir, Dr. Can Boratav, Asım Besirci, Hasan İzzettin Dinamo da bulunuyordu.

* 16 Eylül 1955: Sabah Postası Gazetesi kapatıldı, Yazı İşleri Müdürü Orhan Rahmi Gökçe tutuklandı.

* 19 Eylül 1955: Muhalif yayınlarından dolayı Ankara’da Ulus Gazetesi süresiz kapatıldı.

* 15 Ekim 1955: ISPAT HAKKI KALDIRILDI. Siyasiler hakkında bir iddia ileri sürenler hakaret suçuyla yargılanıp mahkûm olmaktaydılar. Yargılanan kişinin ispat hakkı kaldırıldı.

* 08 Şubat 1956: Ekonomik sıkıntılar nedeniyle gazetelerin sayfaları 6’ya indirildi.

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