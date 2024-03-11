Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Sungurlu Belediye Başkan Adayı Osman Vargeloğlu, “Her yıl olduğu gibi bu yılda Milli görüş lideri merhum Erbakan niyetine mevlit okutup ikramlarda bulunduk. Erbakan hocamız yerli ve milli duruşuyla hem ülkemize hem de İslam alemine çok şeyler kazandırmış, örnek bir şahsiyettir. Erbakan hocamız adeta bir siyaset okuluydu. Hem okuldu hem de kendinden sonra gelecek nesiller için ekoldü. Onu her zaman hayırla yad edeceğiz. Allah ondan razı olsun, mekanı cennet, makamı ali olsun” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ