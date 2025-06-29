Ağustos ayında başlayacak olan 2026 – 2027 Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde 62 maddelik taleplerini kamuoyu ile paylaşan Anadolu Sağlık Sen, sağlık teşkilatlarında hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanabilmesi için ekonomik ve sosyal gelişmişliği önceleyen talep dizisiyle dikkat çekti!

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, kamuoyu ile paylaşılan taleplerle ilgili olarak, “Taleplerimiz verilsin sorunlar çözülür” açıklamasında bulundu. Memur ve memur emeklilerinin her geçen gün yoksullaştığına dikkat çeken Taşkın, memur ve memur emeklilerinin haklarının gözetilmesine yönelik bir talepleri olduğunun altını çizerek, memur ve memur emeklilerinin geçinemediğini ve ekonomik krizin faturasının dar ve sabit gelirli memur ve emeklilere kesildiğine vurgu yaparak, “hâl böyle iken Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin sorunlarını görmezden geliyor, mutfaktaki yangını göremiyor. Memurun sorunlarına ilişkin çözümü yok! Eylem yapamıyor çünkü siyasetten besleniyor” ifadelerini kullandı.

Sağlık Hizmet Kolunda faal bir sendika olarak amaçlarının Sağlık Bakanlığı, YÖK ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı sağlık tesislerinde çalışanların ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümüne yönelik ciddi bir çalışma yaptıklarını ve bu çalışma neticesinde taleplerini oluşturduklarını belirten Necip Taşkın, “Sendikamızın talepleri, sahanın talepleridir. Bu talepler yerine getirildiği zaman sağlık çalışanlarının sorunları çözülmüş olacaktır” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi