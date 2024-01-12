Ankara'da yaşayan Çorumlu iş insanı, Vakıf 19 Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Portakal'ın eşi Mehtap Portakal (66), bu akşam saat 20.30 sıralarında, bir haftadır solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü Bilgi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Tunç ve Tuğhan Portakal'ın anneleri olan Mehtap Portakal'ın cenazesi, yarın (13 Ocak Cumartesi) Karşıyaka Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Karşıya Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.