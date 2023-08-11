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Üniversite yerleştirme sonuçlarının yakın zamanda açıklanacağını hatırlatan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a KYK yurtlarına yerleştirilen depremzedelerin durumunu sordu. Tahtasız, “Üniversite yerleştirme tercihlerinin açıklanmasıyla birlikte özellikle yeni yerleşen öğrenciler tıpkı depremzedeler gibi barınma sorunuyla karşı karşıya kalacak. Yani ya depremzedeler sokağa atılacak ya da üniversite öğrencileri yurtlara yerleştirilemeyerek yüksek kiralarla ev tutmaya mahkum edilecek. Yurtlardan çıkarılan depremzedeler ise 3 bin lira kira yardımı ile çaresizlikle baş başa bırakılacak. Her iki tarafı da mağdur etmeyecek önlemler alınmalıdır. Hükümet, depremzedeler ve üniversite öğrencileri için ne gibi önlemler alınacağını kamuoyuyla paylaşmalıdır” dedi.

“BAKANLIK AÇIKLAMA YAPMALIDIR”

Depremzedeler için verilen 3 bin TL’lik kira yardımı ile hiçbir depremzedenin bu fiyatlarla ev bulamayacağını vurgulayan CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, şunları söyledi:

“10 ilimizi etkileyen 6 Şubat depreminin ardından resmi rakamlara göre 50 binin üzerinde vatandaşımız yaşamını yitirmiş, binlerce bina yıkılmış, 1.5 milyondan fazla vatandaşımız evsiz kalmıştı. Bu depremin ardından üniversitelere ve depremden etkilenen illerdeki tüm eğitim öğretime ara verilerek, evsiz kalan vatandaşlar KYK yurtları başta olmak üzere özel yurtlara ve kamu misafirhanelerine yerleştirilmişti. Depremin üzerinden 5 ay geçti. Depremzede vatandaşlarımız kalıcı konutlara yerleştirilemedi. Halen KYK yurtlarında ve kamu misafirhanelerinde kalmaya devam ediyor. Bazı illerde ise KYK yurtlarında kalan depremzedeler sokağa atılmaya başlandı. Bakanlık nasıl bir plan içerisinde bilmiyoruz ama üniversite yerleştirme tercihlerinin açıklanmasıyla birlikte özellikle yeni yerleşen öğrenciler tıpkı depremzedeler gibi barınma sorunuyla karşı karşıya kalacak. Yani ya depremzedeler sokağa atılacak ya da üniversite öğrencileri yurtlara yerleştirilemeyerek yüksek kiralarla ev tutmaya mahkum edilecek. Üniversitelerde eğitim öğretim başlamadan depremzedelerin ve öğrencilerin barınma sorunu mutlaka çözülmelidir. Biz şimdiden uyarıyoruz. Gençlerimizi ve depremzedeleri mağdur etmeyin. KYK yurtları ve diğer yurtlarla ilgili önlemleri derhal alın ve alınan önlemleri de halkımızla paylaşın.”

SORU ÖNERGESİ VERDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şunları sordu:

2023 yılı üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte KYK yurtlarında kalan depremzedelerin durumu ne olacak? Bu yurtlarda kalan vatandaşlarımız nereye gönderilecek? Sokağa mı atılacak? Bunun için bir planlama yapıldı mı?

Yine aynı şekilde depremin ardından özel yurtlara yerleştirilen vatandaşlarımızın durumu ne olacak?

Depremzede vatandaşlara yer bulunamadığı takdirde üniversitelere yerleşen öğrencilerin yurt sorunu nasıl çözülecek?

Üniversite öğrencileri yüksek kiralar ödeyerek ev tutmak zorunda mı bırakılacak?

Depremzedelerin barınma durumu çözülemediği takdirde üniversitelerde eğitime yine uzaktan mı devam edilecek?