Merhum Veli Kavuklu’nun eşi, İzmir’de yaşayan Melek Topak, Malatya’da görev yapan Dr. Meral Karadağ ve Almanya’da bulunan Hüseyin Kavuklu’nun annesi Nazmiye Kavuklu vefat etti. Nazmiye Kavuklu’nun eşi Veli Kavuklu ise 10 Ağustos 2023 tarihinde hayatını kaybetmişti.

Veli Kavuklu’nun ardından eşi Nazmiye Kavuklu’nun da hayata veda etmesi derin üzüntüye neden oldu. Merhumenin cenazesi, Mecitözü – Körücek Köyü’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi