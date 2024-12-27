Merhum Veli Kavuklu’nun eşi, İzmir’de yaşayan Melek Topak, Malatya’da görev yapan Dr. Meral Karadağ ve Almanya’da bulunan Hüseyin Kavuklu’nun annesi Nazmiye Kavuklu vefat etti.

10 Ağustos 2023 tarihinde hayatını kaybeden Veli Kavuklu’nun ardından eşinin de hayata veda etmesi derin üzüntüye neden oldu.

Merhumenin cenazesi İzmir’de İsmail Cem Cemevi’nde düzenlenen Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Çorum’a gönderildi.

Cenaze, bugün saat 13.30’da Mecitözü – Körücek Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ