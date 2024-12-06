İlk olarak İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ve Mecitözü Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret eden heyet, burada Aile Hekimleri ve ASM çalışanlarıyla bir araya gelerek birinci basamak sağlık hizmetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca, “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği” ile ilgili tereddüt edilen konular detaylı bir şekilde değerlendirildi ve açıklığa kavuşturuldu.

Ziyaretin bir diğer durağı ise Mecitözü 2 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu oldu. İl Sağlık Müdürü Zehir, burada görevli ekip çalışanlarıyla sorunları görüşüp çözüm önerileri üzerinde istişarede bulundu.

Prof. Dr. Zehir, Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli tüm sağlık çalışanlarına özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Editör: HABER MERKEZİ