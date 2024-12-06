Ziyarette, İl Sağlık Müdürü Zehir'e Başhekim Uzm. Dr. Pınar Şahin, İdari Mali İşler Müdürü Adnan Aydın ve Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ubeydullah Tahir Gökgöz de eşlik etti.
Ziyaret sırasında hastanedeki sağlık hizmet sunum kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar, hasta memnuniyeti, personelin çalışma koşulları ve hastanenin ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi alındı. 
Prof. Dr. Sinan Zehir, hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ayrıca, hastane yöneticileri ve sağlık çalışanlarına özverili çalışmaları için teşekkür etti. 

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Editör: HABER MERKEZİ