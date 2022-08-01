İzmir’in genç avukatlarından Nazlıcan Yıldırım ile İnşaat Mühendisi Mert Akyol, Çorum’da düzenlenen kına ve düğün törenleri ile yaşamlarını birleştirdiler.

Satı ve Ali Yıldırım çiftinin kızları Av. Nazlıcan ile Elif ile Burhan Akyol, çiftinin oğulları Mert, için ilk olarak Cuma akşamı As Kültür Düğün Salonu’nda kına gecesi düzenlendi. Gençlerin kına gecesine çok sayıda davetli katıldı.

Çiftin düğünü ise Cumartesi akşamı Güleryüz Restaurant’ta yapıldı. Düğüne CHP Milletvekili Tufan Köse, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İl Genel Meclisi üyeleri Yıldız Bek ve Suat Atalay, Belediye Meclis üyesi Naz Bulut, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Koruma Müdürü Koray Aslan, Şeker-İş Sendikası Başkanı Sefer Kahraman, CHP eski İl Başkanı Cengiz Atlas, Dedesli Ovası Çorum Türkmen Köyleri Dernek başkanı Arap Filiz, Ankara Dernek Başkanı Yüksel Altunkeser, başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

Düğüne katılan davetliler Çorumlu sanatçı Mukaddes’in söylediği halay ve oyun havaları ile gece geç saatlere kadar eğlendiler.

(Volkan SINAYUÇ)