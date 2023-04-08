Belediye Meclisi’nin son maddesi olan Denetim Komisyonu raporu ile ilgili parti grubu adına söz alan ve aynı zamanda Komisyon’da da görev yapmış olan CHP Belediye Meclisi Üyesi Nazik Bulut, ihtiyaçların temini için Kamu İhale Kanunu’nda hangi ihtiyacın ne şekilde hangi yöntemle alınacağının belirlendiğini ifade ederek, idarelerin mal ve hizmetlerin temininde açık ihale, pazarlık usulü ihale ve doğrudan temin alım yöntemini kullandığını vurguladı.

Belediyelerin daha az prosedür içermesi ve hızlı olması nedeniyle genellikle doğrudan temin yöntemiyle mal ve hizmet alımı yaptıklarına dikkat çeken Nazik Bulut, burada ihtiyaçların aciliyeti ve parasal limitlerinin önemli olduğunu dile getirdi.

Kanunda doğrudan teminle alınan ihtiyaçların kapsamının net olarak açıklanmasına rağmen işleyişte durumun böyle olmadığının gözlemlendiğini belirten Bulut, nedense belediyeni ihtiyaçlarının hepsinin acil olduğunu vurguladı.

“DOĞRUDAN TEMİNLE ALIMDA YÜKSEK FİYAT MI ÖDENİYOR?”

Doğrudan temin alımlarında, fiyat tekliflerinin verildiği firmalara bakıldığında gerekli özen ve titizliğin gösterilmediği, genel işleyiş olarak firmalardan üç teklif alındığı, alınan tekliflerin büyük bir çoğunluğunda özellikle iki teklifin doğrudan temin sınırlarının çok üzerinde verildiği, doğrudan temin sınırları içinde kalan teklifin de tam doğrudan temin sınırı eşiğinde bırakıldığının tespit edildiğini anlatan CHP Belediye Meclis Üyesi Bulut, müdürlüklerin yaptığı fiyat araştırmalarının piyasanın üzerinde kaldığını dile getirdi.

20223 yılı Kasım ayında 6500 adet su sayacı alındığını ve tanesine 200 TL+KDV ödendiğine dikkat çeken Nazik Bulut, Kasım ayında hırdavatçıdan aynı su sayacını kendisinin KDV dahil 190 TL’ye aldığını ifade etti.

“Ben vatandaş olarak tek bir adet su sayacını 190 TL’ye alabiliyorsam Belediye 6500 adet su sayacını çok daha uygun fiyata almalıdır” diyen Nazik Bulut, firmaların bir adet su sayacının ortalama fiyatının 160 ila 200 TL arasında olduğunu komisyon üyeleri önünde de teyit ettiklerini söyledi.

Yemek alımlarına bakıldığında geçen yıla göre kişi başı 30 TL fark çıktığını anlatan Nazik Bulut, “Doğrudan temin ve ihale yoluyla yapılan alımlarda gerekli rekabet koşulları oluşturulup fiyat kırımına gidilemediğinden ihale en düşük teklif veren firmaya dahi verilse alınan mal ve hizmet piyasa fiyatlarının üzerinde gerçekleşmektedir. Bu da kamu zararı doğurmaktadır.Her yıl olduğu gibi 2022 yılında da özellikle belli sektörlerde alım yapılan firmalar hep aynı. Asıl faaliyet konusu olan firmadan mal ve hizmeti alamıyoruz alakasız yerlerden alıyoruz” diye konuştu.

Nazik Bulut, Belediye Meclisi’nde yaptığı konuşmada şunları dile getirdi:“Mal ve hizmet aldığımız sektörde onlarca firma varken teklif sayısının 3 de bırakılması ve katılım sayısının az olmasından kaynaklı olarak firmalar arası rekabet koşullarını oluşturamıyorsunuz. Bazı ihalelere sadece tek firma katılıp çok küçük fiyat farklarıyla ihaleyi almışlar. Biz firma katılım sayılarını artırıp neden rekabeti sağlayamıyoruz. Esnaf, Çorum Belediyesine güvenmiyor mu?”

Nazik Bulut’un konuşmasından sonra ise AK Parti ve CHP grubu üyeleri arasında kısa süreli karşılıklı atışmalar yaşandı. Atışmalara ara sıra Belediye Başkanı Aşgın’ın da dahil olduğu gözlendi.

(Haber Merkezi)