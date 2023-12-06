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CHP'nin çeşitli kademelerinde görev alan ve halen Belediye Meclisi Üyeliği görevini sürdüren Nazik Bulut'un, yeni dönem için aday adaylığı başvurusu için Türk Kadını’na Seçme ve Seçilme Hakkı’nın verilmesinin yıldönümünü seçmesi dikkatlerden kaçmadı.

Bulut adaylık başvuru dosyasını CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar'a teslim etti.

Çorum'un saygın ve sevilen simalarından biri olan Bulut, adaylığına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Yıllardır emek verdiğim Cumhuriyet Halk Parti’mize hizmet vermeye devam etmek için Çorum Belediye Meclisi Üyeliği aday adaylığı için başvuru dosyamı bu anlamlı günde vermiş bulunuyorum.”

Müracaat dosyasını Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar’a sunan Nazik Bulut'u, CHP'li kadınlar yalnız bırakmadı.