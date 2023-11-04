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Nasrallah yaptığı açıklamada, "Aksa Tufanı operasyonu birden fazla cepheye yayıldı." dedi. "ABD bedel ödemeli" diyen Nasrallah "ABD üslerine saldıracağız." ifadelerini kullandı.

7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin çatışmasında çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Savaşın bölgeye sıçramasından korkulurken Hizbullah'ın savaşa katılıp katılmayacağı merak ediliyordu. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ilk kez kameralar karşısına geçerek açıklama yaptı. Nasrallah, Lübnan ile İsrail sınırında şu ana kadar yaşananlarla (çatışmalarla) yetinmeyeceklerini söyledi.

Nasrallah'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

“AKSA TUFANI OPERASYONU

BİRDEN FAZLA CEPHEYE YAYILDI”

Aksa Tufanı operasyonu birden fazla cepheye yayıldı. Bugün şehitlerimizin gününü kutluyoruz. Hayatını kaybeden bu şehitler kazandılar. Onlar İsrail operasyonu olmayan bir cennette olacaklar. Katliam olmayacak, ABD müdahalesi olmayacak. Dünyada protesto gösterisi yapan kardeşlerimizi selamlıyoruz. Mücadeleyi destekleyen Irak ve Yemen'e teşekkür ederiz.

Kimse Filistin'in yanında durmadı. Aksa Tufanı bölgesel değil, sadece Filistin davasıyla ilgili. Filistinli direnişçiler hiçbir zaman İran'ın kontrolünde olmadı. Bölgedeki cephelerin genişlemesini engellemek isteyen herkes Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıyı durdurmalı.

"İSRAİL'İN BAŞARISIZ

OLDUĞU KANITLANDI"

ABD'nin hızlı yanıtı, İsrail'i destekleme üzerine ve arkasında durmak üzerineydi. Bu şunu kanıtladı; İsrail'in nasıl başarısız olduğunu, Aksa Tufanı'nın nasıl başarılı olduğunu kanıtladı. Sonrasında Gazze'yi kuşattılar. İsrail büyük bir yardım aldı ABD donanması tarafından. İsrail ilk günden beri ABD'den silah talep etti. Bu devlet güçlü bir devlet mi? Dokunulmaz bir devlet mi? İsrail kara harekatı yapamaz.

"ABD ÜSLERİNE SALDIRACAĞIZ"

ABD savaştan tamamen sorumludur. Silahsız bir halka yönelik sürdürülen savaştan ABD sorumludur. ABD bunun bedelini ödemeli. ABD üslerine saldıracağız. Başka yerlerde yaşananların bedelini ödemeli. Direniş örgütlerinin kararı bu.

"HAMAS'IN KAZANMASINI SAĞLAMALIYIZ"

Müslüman ülkeler harekete geçmeli. İsrail'e petrol ve doğal gaz satmayın. Gazze savaşını sona erdirmeliyiz. Hamas'ın kazanmasını sağlamalıyız. Gazze kazanırsa bölge kazanır.

"BİZ BU SAVAŞA 8 EKİM'DE KATILDIK"

Bazıları savaşa girip girmeyeceğimizi merak ediyor. Biz bu savaşa zaten katıldık. Biz bu savaşa 8 Ekim'de katıldık. Yakında günlük operasyonlarımıza dair bilgileri açıklayacağız.

Öte yandan Nasrallah'ın konuşmaya başladığı dakikalarda İsrail'in, Lübnan'ın Kfarchouba kasabasını bombaladığı öğrenildi.

BLINKEN: “2. VEYA 3. BİR CEPHENİN

AÇILMAMASI KONUSUNDA NETİZ”

Diğer yandan Nasrallah'ın konuşma yaptığı sıralarda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında konuştu. İsrail yönetimine yönelik "Sadece Gazze'de değil aynı zamanda Batı Şeria'da sivillerin korunması gerektiğini vurguluyorum" diyen Blinken, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar için "Bu çatışmada ikinci veya üçüncü bir cephenin açılmaması konusunda başından beri çok netiz" şeklinde konuştu.

Blinken, Gazze'de Hamas'la ilgili statükonun devam edemeyeceğini savunarak, "İsrail'in de Gazze'nin kontrolünü ve sorumluluğunu üstlenemeyeceğini biliyoruz" dedi.

(haberler.com)